Криминальная статистика обнадеживает

С начала текущего года число киберпреступлений в Санкт-Петербурге стало меньше на 34,4%, говорится в отчете городской прокуратуры. Однако их раскрываемость, признали в надзорном ведомстве, все еще требует активизации. А вот подростковая преступность пока растет — работать с ней правоохранители будут и дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прокуратуре Санкт-Петербурга состоялось расширенное заседание коллегии под председательством Андрея Гуришева

Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга В прокуратуре Санкт-Петербурга состоялось расширенное заседание коллегии под председательством Андрея Гуришева

Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

В прокуратуре Санкт-Петербурга состоялось расширенное заседание коллегии под председательством Андрея Гуришева, посвященное итогам работы в первом полугодии и задачам на вторую половину 2026 года. Обозначив ключевые приоритеты надзорной деятельности, прокурор города подчеркнул, что текущие подходы к организации надзорной деятельности формируются с учетом специфики социально-экономической и политической ситуации в стране, связанной с проведением специальной военной операции, дополнительных рисков дестабилизации, а также угроз общественной безопасности, прежде всего террористического характера.

Так, на текущий момент с начала года органами прокуратуры города выявлено более 23,5 тыс. нарушений закона. В целях их устранения принесено свыше 3 тыс. протестов, внесено более 5 тыс. представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 5 тыс. лиц.

В суды направлено около 2,5 тыс. исковых заявлений на общую сумму более 8,1 млрд рублей, при этом 89% из них — в защиту прав граждан.

Число обращений граждан увеличилось до 118 тыс., при этом личный прием прокурорами составил свыше 17,5 тыс. человек. Особое внимание в отчетном периоде уделялось защите прав социально незащищенных категорий населения. Прокуроры, согласно докладам, реагировали на нарушения прав участников СВО и членов их семей при предоставлении мер социальной поддержки, получении положенных выплат и льгот, а также при реализации их прав на улучшение жилищных условий. В сфере охраны здоровья принимались меры, направленные на повышение доступности и качества врачебной помощи, компенсацию расходов льготников на самостоятельное приобретение препаратов и медицинских изделий.

После вмешательства прокуроров погашена задолженность по заработной плате в размере более 307 млн рублей перед почти 4 тыс. граждан. В числе важнейших направлений было названо соблюдение прав несовершеннолетних, в том числе детей из многодетных семей и семей военнослужащих. По актам прокуроров более 270 несовершеннолетних обеспечены лекарствами и специализированным лечебным питанием, более 480 детей-инвалидов получили средства технической реабилитации.

В поле зрения надзора оставалась и чувствительная для жителей города сфера жилищно-коммунального хозяйства. На этом направлении пресечено более 2 тыс. нарушений закона.

Кроме того, органами прокуратуры принимались надзорные и координационные меры в сферах исполнения законов при реализации национальных проектов, целевом использовании бюджетных средств, противодействии коррупции и обеспечении комплексной безопасности в Санкт-Петербурге.

В первом полугодии в городе зафиксировано снижение общего числа преступлений на 21,5%, а тяжких и особо тяжких — на 26,5%.

Совместно с коллегами из правоохранительных ведомств удалось добиться уменьшения на 34,4% числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Вместе с тем, как отметили в прокуратуре, работа по их раскрываемости требует активизации. Сохраняется тенденция роста подростковой преступности, поэтому профилактика правонарушений среди несовершеннолетних остается одной из ключевых задач.

В завершение заседания господин Гуришев поставил перед подчиненными задачи на второе полугодие, акцентировав внимание на усилении надзора в наиболее проблемных сферах.

Андрей Кучеров