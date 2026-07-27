Электрички в Сочи и на юге Кубани изменят расписание с 29 июля

С 29 июля 2026 года ОАО «РЖД» скорректирует расписание нескольких пригородных поездов в Краснодарском крае. Изменения коснутся маршрутов в Сочи, а также направлений Туапсе—Белореченская—Майкоп и Краснодар—Горячий Ключ—Туапсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В Сочи изменится время движения поездов №6104 «Роза Хутор—Сочи» и №6354 «Сириус—Сочи». Поезд №6104 будет прибывать на конечную станцию в 11:37, что на четыре минуты позже. Для поезда №6354 время прибытия на станцию Сочи изменится на 11:31 — на шесть минут позже.

Корректировки затронут остановки Адлер, Известия, Хоста и Мацеста. Для поезда №6354 также изменится время прохождения станции Научный парк.

На маршруте Туапсе—Белореченская—Майкоп поезд №6058 будет отправляться из Туапсе в 20:21, на 28 минут позже, и прибывать в Белореченскую в 23:40 с задержкой на 51 минуту. Поезд №6057 из Белореченской в Майкоп отправится в 23:42, а прибытие в конечный пункт состоится в 00:14. Поезд №6933 из Белореченской в Туапсе прибудет в 21:51, что на четыре минуты позже установленного графика.

На направлении Краснодар—Горячий Ключ поезд №6717 начнет движение в 15:10, на 23 минуты раньше, и прибудет в Горячий Ключ в 16:36. Обратный поезд №6720 отправится из Горячего Ключа в 16:51, на 22 минуты раньше, но прибудет в Краснодар по действующему времени — в 18:34.

Поезд №6919 «Горячий Ключ—Туапсе» отправится без изменений в 17:22, однако его прибытие в Туапсе перенесут на 20:04. Кроме того, из-за изменения расписания с 29 июля станет невозможной пересадка на станции Горячий Ключ с поезда №6920 «Туапсе—Горячий Ключ» на поезд №6720 «Горячий Ключ—Краснодар».

РЖД уточнили, что пассажиры могут получить информацию о новом расписании в справочных службах вокзалов, на информационных стендах и по телефону горячей линии 8-800-775-00-00.

Мария Удовик