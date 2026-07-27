РЖД изменит расписание пригородных поездов на направлениях Сочи и Кубани

ОАО «РЖД» с 29 июля 2026 года изменит расписание движения ряда пригородных поездов на нескольких направлениях Краснодарского края. Корректировки связаны с техническими причинами и затронут маршруты в Сочи, Туапсе, Белореченск, Майкоп и Горячий Ключ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В Сочи изменения коснутся поездов №6104 «Роза Хутор—Сочи» и №6354 «Сириус—Сочи». Электричка №6104 будет отправляться со станции Роза Хутор в 10:25 и прибывать на станцию Сочи в 11:37, что на четыре минуты позже действующего графика. Время стоянки на станциях Адлер, Известия, Хоста и Мацеста также изменится.

Поезд №6354 начнет движение со станции Сириус в 10:39, что на четыре минуты позже прежнего времени. Прибытие на станцию Сочи перенесут на 11:31 — на шесть минут позже текущего расписания. Изменения затронут остановки Научный парк, Адлер, Известия, Хоста и Мацеста.

На направлении Туапсе—Белореченская—Майкоп изменения затронут поезда №6058, №6057 и №6933. Поезд №6058 «Туапсе—Белореченская» будет отправляться со станции Туапсе в 20:21, на 28 минут позже, а прибытие на станцию Белореченская перенесут на 23:40 — с задержкой на 51 минуту. Поезд №6057 «Белореченская—Майкоп» отправится в 23:42, на 39 минут позже, и прибудет в Майкоп в 00:14.

Поезд №6933 «Белореченская—Туапсе» сохранит время отправления со станции Белореченская — 17:49, однако на отдельных участках маршрута изменится время прохождения станций. Прибытие в Туапсе перенесут на 21:51, что на четыре минуты позже.

На направлении Краснодар—Горячий Ключ—Туапсе изменится график поездов №6717, №6720 и №6919. Поезд №6717 «Краснодар—Горячий Ключ» будет отправляться в 15:10, на 23 минуты раньше, и прибывать в Горячий Ключ в 16:36. Поезд №6720 «Горячий Ключ—Краснодар» отправится в 16:51, на 22 минуты раньше, при этом прибытие в Краснодар останется на прежнем времени — 18:34.

Поезд №6919 «Горячий Ключ—Туапсе» отправится по графику в 17:22, однако прибудет в Туапсе в 20:04, что на 31 минуту позже. Также с 29 июля пассажиры не смогут совершить пересадку на станции Горячий Ключ с поезда №6920 «Туапсе—Горячий Ключ» на поезд №6720 «Горячий Ключ—Краснодар».

Актуальное расписание движения поездов доступно в справочных вокзалов, на информационных стендах и по телефону горячей линии РЖД 8-800-775-00-00. Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок.

Мария Удовик