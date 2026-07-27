После ДТП с погибшими мэр Сочи призвал родителей соблюдать правила перевозки детей

Мэр Сочи Андрей Прошунин прокомментировал ДТП в Центральном районе города, в котором погибли четыре человека, включая троих несовершеннолетних. По его словам, авария произошла вечером, когда сочинская семья возвращалась с отдыха. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибших, сообщил глава курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Господин Прошунин сообщил, что ранее получил полугодовую аналитику краевой комиссии по делам несовершеннолетних о чрезвычайных происшествиях с участием детей. Согласно данным комиссии, с января по июнь в Краснодарском крае в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 405 детей, 13 несовершеннолетних погибли.

По словам мэра Сочи, в регионе отмечается снижение количества подобных инцидентов благодаря работе профилактических служб, однако полностью исключить трагедии не удается. Он отметил, что особую обеспокоенность вызывает ситуация, при которой в большинстве смертельных аварий виновными оказываются родители или законные представители детей, находившиеся за рулем.

Господин Прошунин отметил, что в первом полугодии в Сочи удавалось избежать подобных происшествий, однако последняя авария привела к гибели сразу троих детей. По его словам, ситуация должна стать поводом для родителей пересмотреть отношение к безопасности несовершеннолетних во время поездок.

Мэр подчеркнул необходимость соблюдать правила перевозки детей и учитывать последствия нарушений на дороге. Среди опасных действий он назвал выезд на встречную полосу, превышение скорости, нарушение правил разворота вне перекрестка, съезд с дороги в неположенном месте и непредоставление преимущества другим участникам движения.

Господин Прошунин добавил, что родителям необходимо принимать ответственные решения и обеспечивать безопасные условия для детей в транспорте, дома и во время отдыха.

Мария Удовик