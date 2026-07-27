Иностранцам запретили владеть земельными участками в Сириусе

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении федеральной территории «Сириус» в перечень приграничных территорий. После этого иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не смогут приобретать в собственность земельные участки на территории Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Согласно документу, федеральная территория «Сириус» вошла в список территорий, где иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать земельными участками на праве собственности.

Указ устанавливает ограничения на владение земельными участками для иностранных граждан и организаций на территории Сириуса. Документ предусматривает, что приобретение таких участков в собственность для указанных категорий лиц невозможно.

Федеральная территория «Сириус» была внесена в перечень приграничных территорий, на которых действуют ограничения по владению земельными участками иностранными гражданами, лицами без гражданства и иностранными юридическими лицами. Указ подписал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что с начала июня в российских банках, включая Т-Банк, Сбер и ВТБ, фиксируются случаи заморозки вкладов граждан недружественных стран, в частности из Франции и Норвегии, в связи с распространением контрсанкций на депозиты иностранцев-нерезидентов. Ограничения, как отмечается, коснулись не только обычных иностранцев, но и высококвалифицированных специалистов, прибывших в РФ по «визе талантов», а также лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, при этом наличие действующего вида на жительство гарантии от блокировки не дает. Банки в уведомлениях поясняют, что счета заблокированы «в рамках настройки процессов» для исполнения указа президента.

Мария Удовик