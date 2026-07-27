Загрузка гостиниц Ставрополья приблизилась к максимуму

Средняя загрузка гостиниц, санаториев и других коллективных средств размещения в Ставропольском крае по итогам 2025 года составила 85–90%. В отдельных санаториях показатель достигал 100%, поскольку спрос превышал предложение. Об этом говорится в ответе министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Наиболее высокий спрос сохраняется на курортах Кавказских Минеральных Вод. По данным министерства, именно эта территория остается лидером гостиничного рынка региона. В первом полугодии 2026 года загрузка отелей категории три–пять звезд на курортах КМВ достигла 78%, что на три процентных пункта выше, чем годом ранее. При этом, по информации туроператоров, даже в низкий сезон гостиницы курортов работают с загрузкой около 85%.

В ведомстве связывают устойчивый спрос с лечебной специализацией Кавказских Минеральных Вод. Благодаря этому курорты практически не испытывают выраженного межсезонья, тогда как в других территориях края загрузка сильнее зависит от времени года. Пиковыми периодами для всего гостиничного рынка остаются летние месяцы и новогодние праздники.

В министерстве также сообщили, что в первом полугодии 2026 года глубина бронирования средств размещения достигла трех месяцев. Это свидетельствует о сохранении высокого спроса на отдых в регионе и позволяет гостиницам планировать загрузку заранее.

«По данным туроператоров, загрузка курортов КМВ достигает 85% даже в низкий сезон, что подтверждает круглогодичный высокий спрос. Основная причина - уникальность лечебных факторов. Остальные территории края: Здесь загрузка, как правило, ниже, чем на КМВ, и в большей степени зависит от сезона», — отметили в министерстве.

По данным Росстата, последние несколько лет Ставропольский край стабильно входит в число крупнейших туристических регионов юга России. Основной поток путешественников принимает агломерация Кавказских Минеральных Вод, куда входят Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск. Власти региона рассчитывают увеличить номерной фонд за счет строительства новых гостиниц и санаториев, поскольку существующих мощностей уже недостаточно в периоды пикового спроса. Высокая загрузка средств размещения остается одним из ключевых факторов, поддерживающих интерес инвесторов к развитию гостиничной инфраструктуры региона.

Станислав Маслаков