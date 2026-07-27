При атаке БПЛА на многоэтажный дом в Керчи пострадали 10 человек
В результате удара беспилотного летательного аппарата по многоквартирному дому в Керчи пострадали 10 человек. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
По его данным, троих жителей Керчи, включая ребенка, госпитализировали в медицинские учреждения. Остальные пострадавшие получили помощь без госпитализации.
Как сообщил Олег Крючков, в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом в Керчи. Информация о последствиях происшествия и состоянии пострадавших уточняется.
По данным властей, среди госпитализированных оказались трое жителей города, в том числе несовершеннолетний.