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Суд взыскал с осужденных по делу аниматоров почти 28,8 млн рублей

Краснодарский краевой суд рассмотрел гражданские иски потерпевших по уголовному делу об убийстве аниматоров.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

При разрешении гражданских исков суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших компенсацию морального вреда и материального ущерба. Общая сумма взыскания составила 28 788 678,82 руб.

Для обеспечения исполнения приговора в части удовлетворения исковых требований потерпевших, а также исполнения наказания в виде штрафа суд сохранил арест, ранее наложенный на имущество осужденных.

Мария Удовик

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