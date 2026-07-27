Суд взыскал с осужденных по делу аниматоров почти 28,8 млн рублей
Краснодарский краевой суд рассмотрел гражданские иски потерпевших по уголовному делу об убийстве аниматоров.
Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
При разрешении гражданских исков суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших компенсацию морального вреда и материального ущерба. Общая сумма взыскания составила 28 788 678,82 руб.
Для обеспечения исполнения приговора в части удовлетворения исковых требований потерпевших, а также исполнения наказания в виде штрафа суд сохранил арест, ранее наложенный на имущество осужденных.