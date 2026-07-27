Обвиняемому по делу об убийстве аниматоров назначили пожизненный срок

Краснодарский краевой суд приступил к оглашению приговора по уголовному делу об убийстве аниматоров. Дело рассматривали с участием коллегии присяжных заседателей, которая 28 мая 2026 года единогласно признала всех троих подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

На основании обвинительного вердикта присяжных суд признал Демьяна Кеворкьяна виновным. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд назначил штраф в размере 600 тыс. руб. и лишил осужденного государственной награды — медали «За отвагу».

Уголовное дело рассматривалось Краснодарским краевым судом после того, как коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт в отношении всех трех фигурантов. Присяжные единогласно пришли к выводу об их виновности по всем предъявленным обвинениям.

После вынесения вердикта суд перешел к стадии назначения наказания. В отношении Демьяна Кеворкьяна суд избрал наиболее строгую меру уголовного наказания — пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Дополнительно суд взыскал с осужденного штраф в размере 600 тыс. руб. и постановил лишить его государственной награды в виде медали «За отвагу».

Оглашение приговора по уголовному делу продолжается. В основу судебного решения лег обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей, вынесенный 28 мая 2026 года, которым все трое подсудимых были признаны виновными в совершении преступлений, вменяемых им органами следствия.

Мария Удовик