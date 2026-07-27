На побережье Сочи не обнаружили загрязнений береговой полосы и моря

В Сочи продолжают мониторинг экологического состояния пляжей и морской акватории. По итогам очередного обследования загрязнений береговой полосы и моря не выявили, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Осмотр побережья проводят сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных территорий. Контроль состояния морской акватории обеспечивают патрульные суда ГИМС МЧС России. Очередное обследование 27 июля провели, в частности, на пляже «Гренада» в Лазаревском районе.

Температура воды у побережья Краснодарского края после периода прохладной погоды существенно не изменилась, однако остается комфортной для купания. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на утро 27 июля, температура воды в Черном море в районе Туапсе достигает +26 градусов. У берегов Геленджика и Новороссийска море прогрелось до +25 градусов, в Анапе — до +23 градусов.

В Тамани температура воды составляет до +25 градусов. В Азовском море вода прогрелась до +27 градусов в Приморско-Ахтарске и до +26 градусов в Ейске и Должанской. Комфортной для купания считается температура воды от +22 градусов и выше.

При этом 27 июля на пляжах Анапы продолжает действовать временный запрет на купание. Ограничения ввели из-за шторма и опасного донного течения.

Ранее также сообщалось, что в Краснодарском крае ожидается постепенное усиление жары. По прогнозам, экстремальных температур не ожидается, однако воздух прогреется до +33 градусов. При этом установится преимущественно солнечная погода, хотя местами возможно образование кучевых облаков, которые могут сопровождаться кратковременными дождями.

Мария Удовик