Сборы страховых взносов на Ставрополье выросли почти на 10%

Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование в Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года составили 55,1 млрд руб., увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным управления, за январь—июнь во внебюджетные фонды поступило 55,14 млрд руб. страховых взносов. Это на 4,74 млрд руб. больше, чем за первое полугодие 2025 года.

В целом за шесть месяцев 2026 года налоговые органы обеспечили поступление в бюджетную систему РФ 170,9 млрд руб. администрируемых ФНС доходов, что на 15,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Из этой суммы в федеральный бюджет поступило 44,45 млрд руб., в консолидированный бюджет Ставропольского края — 71,32 млрд руб., еще 55,14 млрд руб. пришлось на страховые взносы на обязательное социальное страхование.

Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина ранее в интервью «Ъ-Кавказ» отмечала, что увеличение поступлений во многом связано с ростом фонда оплаты труда и расширением налоговой базы:

«Рост поступлений по страховым взносам отражает увеличение официального фонда оплаты труда и расширение налоговой базы. Это свидетельствует о сохранении положительной динамики на рынке труда и повышении платежной дисциплины работодателей».

Роман Лаврухин