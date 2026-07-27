КТК возобновил отгрузку нефти через терминал в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием и отгрузку нефти через морской терминал в порту Новороссийска. Об этом сообщило Министерство энергетики Республики Казахстан в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Погрузочные операции на терминале приостановили 23 июля для обеспечения безопасности судов, экипажей и защиты экологии в акватории Черного моря. При этом все производственные объекты консорциума находились в исправном состоянии.

В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что возобновление приема нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и восстановить экспортные операции через морской терминал.

По состоянию на 26 июля на терминале ведется погрузка нефти на два танкера. В ведомстве уточнили, что дальнейшие операции будут проводить с учетом текущей обстановки и соблюдения необходимых требований безопасности.

В июле морские суда в Черном море неоднократно подвергались атакам беспилотников. В ночь с 16 на 17 июля нефтяной танкер Nordic Zenith дважды атаковали неподалеку от морского терминала КТК. В пресс-службе консорциума сообщали, что судно должно было начать погрузку нефти утром 17 июля, однако после атаки стало непригодным для проведения этих работ. После передачи экипажем сигнала SOS с танкера эвакуировали 13 человек.

19 июля во время погрузки нефти на морском терминале КТК атакам беспилотников подверглись танкеры Asia и Nissos Ios. В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефти не допустили. Погрузочные операции временно приостанавливали, однако вечером того же дня их возобновили.

На следующий день беспилотники атаковали танкер Nesla во время погрузки на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. После удара на палубе и в отсеках судна возник пожар, который ликвидировали в течение нескольких часов. После этого погрузку нефти вновь приостановили.

Мария Удовик