Эвакуация склада Wildberries, ракетная угроза и налет БПЛА

Сегодня Удмуртия подверглась «самой массированной» атаке БПЛА за последнее время, заявил в соцсетях глава республики Александр Бречалов. Ранним утром республика оказалась под угрозой ракетной атаки, после чего столкнулась с налетом беспилотников. Как узнал «Ъ-Удмуртия», в это время проводилась эвакуация склада Wildberries в Сарапуле. По официальным данным, объекты на территории Удмуртии не пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сигнал «Опасное небо» в Удмуртии объявили в 06:40 из-за угрозы ракетной атаки. Через 1,5 часа Александр Бречалов заявил о налете БПЛА. По его словам, силы и средства ПВО отражали «самую массированную атаку на объекты в республике за последнее время»: они сбили несколько беспилотников. Режим действовал более 5,5 часа. «Опасное небо» сняли около 12:10. Количество сбитых дронов местные власти не назвали. О прилетах по объектам не сообщалось, пострадавших нет.

Во время налета БПЛА проводилась эвакуация склада Wildberries в Сарапуле, об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в пресс-службе объединенной компании RWB. Была приостановлена приемка товаров на объектах Wildberries в республике. После снятия режима логистический комплекс в городе на Каме возобновил работу. Склад не пострадал.

Сирены запускали в Ижевске не менее четырех раз. Общественный транспорт столицы Удмуртии не работал 2,5 часа. После снятия «Опасного неба» движение автобусов, троллейбусов и трамваев восстановили. В столице Удмуртии отменили проведение акции на День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Мероприятие должно было состояться в 12:00.

Евгений Щепелев