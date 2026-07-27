В Wildberries прокомментировали эвакуацию сотрудников со склада в Сарапуле

Сортировочный центр Wildberries в Сарапуле эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности, сообщили «Ъ-Удмуртия» в пресс-службе объединенной компании RWB. О возобновлении работы объекта будет сообщено дополнительно. По последним данным, прилетов по складу не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, около 06:40 в республике ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Включались сирены. В аэропорту Ижевска действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 08:10 регион оказался под угрозой атаки БПЛА, повторно запускались звуковые сигналы. В 09:30 в столице Удмуртии остановили движение общественного транспорта.