Режим угрозы атаки беспилотников в Удмуртии действовал более пяти часов

В Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо», сообщил в Max глава республики Александр Бречалов. Режим действовал около 5,5 часа. Ограничения в аэропорту Ижевска сняты, движение общественного транспорта в столице региона восстановлено. О прилетах не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, около 06:40 в республике ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. В 08:10 регион оказался под угрозой атаки БПЛА, повторно запускались звуковые сигналы. Как узнал «Ъ-Удмуртия», в Сарапуле был эвакуирован сортировочный центр Wildberries.

Александр Бречалов заявил о самой массированной атаке на объекты в республике за последнее время. Силы и средства ПВО сбили несколько беспилотников. В Ижевске отменили проведение акции на День памяти детей-жертв войны в Донбассе.