Глава Удмуртии: мы отражаем самую массированную атаку за последнее время
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о самой массированной атаке на объекты в республике за последнее время. Силы и средства ПВО уже сбили несколько беспилотников.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы»,— написал господин Бречалов в Max.
Напомним, около 06:40 в республике ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Включались сирены. В аэропорту Ижевска действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 08:10 регион оказался под угрозой атаки БПЛА, повторно запускались звуковые сигналы. Как узнал «Ъ-Удмуртия», в Сарапуле был эвакуирован сортировочный центр Wildberries. В 09:30 в столице Удмуртии остановили движение общественного транспорта.