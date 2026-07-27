Глава Удмуртии: мы отражаем самую массированную атаку за последнее время

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о самой массированной атаке на объекты в республике за последнее время. Силы и средства ПВО уже сбили несколько беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы»,— написал господин Бречалов в Max.

Напомним, около 06:40 в республике ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Включались сирены. В аэропорту Ижевска действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 08:10 регион оказался под угрозой атаки БПЛА, повторно запускались звуковые сигналы. Как узнал «Ъ-Удмуртия», в Сарапуле был эвакуирован сортировочный центр Wildberries. В 09:30 в столице Удмуртии остановили движение общественного транспорта.