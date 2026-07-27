Сирены из-за угрозы атаки БПЛА запустили в Ижевске в четвертый раз

Ижевск и Воткинск вновь находятся под угрозой атаки БПЛА. В этих городах, а также в Завьяловском, Воткинском, Якшур-Бодьинском, Малопургинском и Шарканском районах включают сирены, написал около 10:40 глава Удмуртии Александр Бречалов в Max.

Напомним, около 06:40 в республике ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Включались сирены. В аэропорту Ижевска действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 08:10 регион оказался под угрозой атаки БПЛА, повторно запускались звуковые сигналы. Как узнал «Ъ-Удмуртия», в Сарапуле был эвакуирован сортировочный центр Wildberries. В 09:30 в столице Удмуртии остановили движение общественного транспорта.

Александр Бречалов заявил о самой массированной атаке на объекты в республике за последнее время. Силы и средства ПВО сбили несколько беспилотников. О повреждениях объектов не сообщалось.