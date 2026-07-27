В Ижевске запустили общественный транспорт после атаки БПЛА по Удмуртии

Движение трамваев, троллейбусов и автобусов в Ижевске восстановлено. Интервалы могут быть увеличены, сообщили в «ИПОПАТ» и «ИжГЭТ». По последним данным, сигнал «Опасное небо» продолжает действовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Напомним, около 06:40 в республике ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Включались сирены. В аэропорту Ижевска действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 08:10 регион оказался под угрозой атаки БПЛА, повторно запускались звуковые сигналы. Как узнал «Ъ-Удмуртия», в Сарапуле был эвакуирован сортировочный центр Wildberries.

Александр Бречалов заявил о самой массированной атаке на объекты в республике за последнее время. Силы и средства ПВО сбили несколько беспилотников. В Ижевске отменили проведение акции на День памяти детей-жертв войны в Донбассе.