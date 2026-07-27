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Склад Wildberries в удмуртском Сарапуле возобновил работу после атаки БПЛА

В Удмуртии возобновил работу логистический комплекс Wildberries в Сарапуле. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной RWB.

«Комплекс ... вернулся к штатному режиму работы после отмены тревоги в регионе», — указано в заявлении.

Минувшей ночью из-за атаки беспилотников на объекте проводили эвакуацию. Также в компании сообщали, что склады в Сарапуле и Ижевске приостановили прием товаров.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что 27 июля регион подвергся «самой массированной атаке за последнее время».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атака на логистический комплекс Wildberries в Сарапуле относится к серии ударов БПЛА по объектам компании. За неделю до этого, в июле 2026 года, Wildberries лишилась 14,3% своих логистических мощностей из-за атак беспилотников, которые затронули складские комплексы в Подмосковье (Электросталь, Коледино), Тамбовской области (Котовск), Краснодаре и Невинномысске. В общей сложности пострадали пять объектов общей площадью 802 тыс. кв. м.

Компания Wildberries, в лице главы RWB Татьяны Ким, предпринимает меры для перестройки логистики, перенаправляя товарные потоки через тысячи сортировочных центров по всей стране, чтобы минимизировать задержки в доставке. Также Wildberries предоставляет пострадавшим предпринимателям трехмесячную отсрочку по кредитам и разрабатывает программы поддержки для компенсации ущерба. Однако, Татьяна Ким отмечала, что стандартные страховые полисы не покрывают риски от ударов БПЛА, что создает дополнительные сложности.

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