Склад Wildberries в удмуртском Сарапуле возобновил работу после атаки БПЛА
В Удмуртии возобновил работу логистический комплекс Wildberries в Сарапуле. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной RWB.
«Комплекс ... вернулся к штатному режиму работы после отмены тревоги в регионе», — указано в заявлении.
Минувшей ночью из-за атаки беспилотников на объекте проводили эвакуацию. Также в компании сообщали, что склады в Сарапуле и Ижевске приостановили прием товаров.
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что 27 июля регион подвергся «самой массированной атаке за последнее время».
Атака на логистический комплекс Wildberries в Сарапуле относится к серии ударов БПЛА по объектам компании. За неделю до этого, в июле 2026 года, Wildberries лишилась 14,3% своих логистических мощностей из-за атак беспилотников, которые затронули складские комплексы в Подмосковье (Электросталь, Коледино), Тамбовской области (Котовск), Краснодаре и Невинномысске. В общей сложности пострадали пять объектов общей площадью 802 тыс. кв. м.
Компания Wildberries, в лице главы RWB Татьяны Ким, предпринимает меры для перестройки логистики, перенаправляя товарные потоки через тысячи сортировочных центров по всей стране, чтобы минимизировать задержки в доставке. Также Wildberries предоставляет пострадавшим предпринимателям трехмесячную отсрочку по кредитам и разрабатывает программы поддержки для компенсации ущерба. Однако, Татьяна Ким отмечала, что стандартные страховые полисы не покрывают риски от ударов БПЛА, что создает дополнительные сложности.