В Ижевске отменили акцию памяти детей-жертв войны в Донбассе из-за угрозы БПЛА

В Ижевске отменили проведение акции на День памяти детей-жертв войны в Донбассе в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Комитете семей воинов Отечества Удмуртии. Мероприятие планировалось провести в 12:00 возле Монумента боевой и трудовой славы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Напомним, около 06:40 в республике ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Включались сирены. В аэропорту Ижевска действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 08:10 регион оказался под угрозой атаки БПЛА, повторно запускались звуковые сигналы. Как узнал «Ъ-Удмуртия», в Сарапуле был эвакуирован сортировочный центр Wildberries.

Александр Бречалов заявил о самой массированной атаке на объекты в республике за последнее время. Силы и средства ПВО сбили несколько беспилотников. О повреждениях объектов не сообщалось