Суд отказал прокурору Петербурга в иске к фирме из Крымска на 196 млн рублей

Апелляционный суд в Ростове не стал пересматривать решение кубанского арбитража, отказавшего прокурору Санкт-Петербурга во взыскании 196 млн руб. с компании из Крымска (Краснодарский край) и ее директора, ранее ушедшего от преследования по делу об уклонении от уплаты налогов. Сведения об этом опубликованы в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС) отказал прокуратуре Санкт-Петербурга в пересмотре решения Арбитражного суда Краснодарского края (АС Кубани) по делу о взыскании ущерба от неуплаты налогов.

Надзорное ведомство пыталось взыскать 196 млн руб. с клининговой компании «ТрансСистемаСтрой» из кубанского Крымска и ее руководителя Александра Брауэра. Это сумма вреда, нанесенного бюджету в результате налоговых нарушений, в которых ранее обвинялся топ-менеджер.

В 2021 году петербургская прокуратура обвинила господина Брауэра в уклонении от уплаты налогов. По версии обвинения, топ-менеджер указывал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями. В результате его действий в бюджет не поступили налоговые платежи на общую сумму свыше 190 млн руб., заявляла пресс-служба городской прокуратуры.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТрансСистемаСтрой» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2006 году, с 2020 года перерегистрировано в кубанском Крымске. С момента основания ей руководит учредитель с 30-процентной долей Александр Брауэр. Основными видами деятельности фирмы является уборка и чистка жилых и нежилых помещений, а также транспортных средств. Чистые активы фирмы в 2025 году составляли 210 млн руб. Сообщалось, что в 2013–2014 годах компания активно сотрудничала с РЖД, оказывая корпорации услуги по уборке различных помещений и территорий. В 2018 году РЖД стала основным заказчиком «ТрансСистемаСтроя», принеся ему более 47% выручки за год. Компания получила контракт на уборку поездов, в том числе «Ласточек» и «Сапсанов». Помимо этого, фирма сотрудничала с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.

В апреле этого года уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования господина Брауэра. После этого прокурор попытался привлечь фирму и ее руководителя к гражданской ответственности и взыскать с них сумму вреда, но также безрезультатно.

Гражданский иск прокурора к самому господину Брауэру, был оставлен без рассмотрения. Тогда прокурор подал иск о возмещении вреда, причиненного преступлением, к компании «ТрансСистемаСтрой» в АС Кубани (по новому месту регистрации фирмы). Но и здесь надзорному ведомству было отказано по срокам.

Михаил Волкодав