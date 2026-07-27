Обвиняемые в убийстве аниматоров на Кубани выступили с последним словом

В Краснодарском краевом суде подсудимые по делу об убийстве аниматоров выступили с последним словом перед вынесением приговора. Их речь приводит объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предполагаемый организатор преступной группы Демьян Кеворкьян заявил, что не признает вину и считает собранные по делу доказательства недопустимыми и противоречащими обвинению. Он попросил суд вынести оправдательный приговор.

Арам Татосян, напротив, признал участие в преступлении и выразил раскаяние. При этом он заявил, что совершил преступление под принуждением. По его словам, к моменту произошедшего он имел стабильный доход и не намеревался совершать нападения. Подсудимый попросил суд учесть эти обстоятельства при вынесении решения.

Анатолий Двойников также полностью признал вину, попросил прощения у потерпевших и напомнил, что на стадии предварительного следствия дал явку с повинной. Он заявил, что действовал под давлением и угрозами со стороны Демьяна Кеворкьяна, выразил сожаление о содеянном и попросил не назначать ему максимально строгое наказание.

После выступления подсудимых суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Вячеслав Рыжков