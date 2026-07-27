В Ростове сотрудника СКЖД осудили на условный срок по делу о хищении бюджетных денег

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор Сергею Королеву, бывшему заместителю начальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству – филиала «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Доказано, что Королев причастен к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), повлекшему хищение бюджетных денег при первом этапе реконструкции Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. В деле также фигурируют другие эпизоды, связанные со строительными объектами госпрограммы на полигоне СКЖД.

Приговором суда Сергею Королеву назначено три года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта сроком также на три года.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, фигурантами по делу проходят девять человек, среди которых как сотрудники филиала, так и подрядчики. Общая стоимость контракта оценивалась в 1,6 млрд руб. По оценкам следствия, сумма ущерба составляет почти 600 млн руб.

Константин Соловьев