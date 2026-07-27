После ДТП с 5 погибшими в Сочи возбудили уголовное дело

По факту ДТП в Сочи, в результате которого погибли пять человек, включая троих детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, расследование ведется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Авария произошла в ночь на 27 июля на въезде в тоннель на дублере Курортного проспекта. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением на мокрой дороге, после чего машина врезалась в стену тоннеля.

Как уточнили в прокуратуре, в результате ДТП погибла семья из пяти человек: 42-летний водитель, его 40-летняя супруга и трое детей. Еще трое несовершеннолетних, пострадавших в аварии, были госпитализированы. Кроме того, прокуратура Сочи организовала проверку обстоятельств произошедшего.

Вячеслав Рыжков