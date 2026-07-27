Закупочные цены на пшеницу и ячмень снижаются из-за сбоев логистики в Азовском море

Закупочные цены на зерновые культуры продолжают снижаться на фоне поступления нового урожая и осложнений с экспортной логистикой через Азовское море. За последнюю неделю стоимость пшеницы снизилась на 1,3–2,8%, ячменя — на 6,5%. В годовом выражении падение составило 8,6–12,6%, сообщает «Ъ» со ссылкой на аналитический центр «СовЭкон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В период с 20 по 26 июля закупочная цена пшеницы третьего класса снизилась на 1,3%, до 12,95 тыс. руб. за тонну, четвертого класса — на 2,3%, до 12,6 тыс. руб., пятого — на 2%, до 11,08 тыс. руб. Стоимость ячменя сократилась на 6,5%, до 10,78 тыс. руб. за тонну, подсолнечника — на 2,1%, до 40,2 тыс. руб.

Одним из факторов давления на рынок стали ограничения в работе Азовского моря, через которое проходит около 35% российского экспорта пшеницы. На фоне приостановки судоходных операций объемы вывоза зерна во втором полугодии 2026 года могут сократиться примерно на 6,5 млн тонн, оценивают аналитики Kpler. Наиболее заметное влияние ограничений ожидается на поставки в страны Ближнего Востока и Турцию.

Дополнительное давление на цены оказывают растущие расходы экспортеров на логистику, отмечает директор «СовЭкона» Андрей Сизов. По его словам, в ближайшей перспективе стоимость зерна на внутреннем рынке продолжит снижаться из-за увеличения предложения нового урожая.

Участники рынка также сталкиваются с необходимостью ускоренной реализации продукции. Как отмечают аналитики, за последние годы прибыльность сельхозпроизводителей снижалась, из-за чего у части хозяйств сократились финансовые резервы. Продажа зерна становится источником средств для проведения уборочной кампании и подготовки к новому посевному сезону.