В районах Северной Осетии 19 учителей начнут работу по программе «Земский учитель»

В 2026 году 19 педагогов приступят к работе в районах Северной Осетии по программе «Земский учитель». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Специалисты прошли конкурсный отбор и начнут работать с сентября. Отмечается, что среди них — как молодые специалисты, так и опытные преподаватели. Каждый участник программы получит единовременную выплату в 1 млн руб.

С момента запуска программы в школы республики удалось привлечь почти 60 специалистов, большинство из которых трудятся в отдаленных населенных пунктах.

Константин Соловьев