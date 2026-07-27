Главные новости к утру 27 июля
Два человека погибли и пять пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону.
При массированном налете беспилотников на Белгород пострадали 12 человек.
В Севастополе вынужденно ограничили подачу электричества.
Биржевые цены на нефть снижаются после приостановки ударов США по Ирану.
Тегеран и Вашингтон продолжают вести переговоры через посредников, сообщил представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
Сирия и Израиль работают над соглашением по безопасности, сообщил президент Сирии Ахмед аль-Шараа.
Турция направила в Эстонию пять истребителей для патрулирования Балтийского моря.