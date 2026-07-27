МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон продолжают переговоры
США и Иран продолжают вести переговоры через посредников, сообщил представитель иранского МИД Исмаил Багаи в интервью австрийскому телеканалу ORF.
«Посредники выполняют свою работу, и это часть их ответственности; но для нас, поскольку наша страна находится под бомбардировками и нападениями, основное внимание уделяется защите Ирана»,— сказал господин Багаи (цитата по IRNA).
Представитель МИД отметил, что защита Ирана — общая цель как дипломатов страны, так и вооруженных сил. «Поэтому мы не боимся переговоров. Но переговоров в истинном смысле этого слова, а не переговоров, направленных на диктат или навязывание требований»,— добавил он.
Накануне вооруженные силы США остановили удары по Ормузскому проливу, назвав продолжение атак неэффективным. По информации The New York Times, президент Дональд Трамп принял такое решение из-за нехватки средств ПВО. До этого режим прекращения огня между США и Ираном был установлен 18 июня и прервался 8 июля.
Переговоры между США и Ираном имеют долгую историю и не раз прерывались. Так, в июне 2026 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который заявлял о немедленном и окончательном прекращении военных действий и обязывал стороны не начинать войн или военных операций друг против друга, а также воздерживаться от угроз или применения силы. Этот меморандум также предусматривал снятие морской блокады и других препятствий против Ирана. Несмотря на это, режим прекращения огня был нарушен уже 8 июля.
В целом, отношения между США и Ираном характеризуются напряженностью, конфликтами и взаимными обвинениями, но при этом обе стороны сохраняют готовность к диалогу и мирным переговорам. Одним из ключевых спорных вопросов остается иранская ядерная программа, в то время как Иран настаивает на отмене санкций и доступе к замороженным активам. Посредническая роль в переговорах принадлежит Оману, Катару и Пакистану, в то время как Израиль не участвует в переговорах напрямую, но информируется об их ходе.