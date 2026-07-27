МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон продолжают переговоры

США и Иран продолжают вести переговоры через посредников, сообщил представитель иранского МИД Исмаил Багаи в интервью австрийскому телеканалу ORF.

«Посредники выполняют свою работу, и это часть их ответственности; но для нас, поскольку наша страна находится под бомбардировками и нападениями, основное внимание уделяется защите Ирана»,— сказал господин Багаи (цитата по IRNA).

Представитель МИД отметил, что защита Ирана — общая цель как дипломатов страны, так и вооруженных сил. «Поэтому мы не боимся переговоров. Но переговоров в истинном смысле этого слова, а не переговоров, направленных на диктат или навязывание требований»,— добавил он.

Накануне вооруженные силы США остановили удары по Ормузскому проливу, назвав продолжение атак неэффективным. По информации The New York Times, президент Дональд Трамп принял такое решение из-за нехватки средств ПВО. До этого режим прекращения огня между США и Ираном был установлен 18 июня и прервался 8 июля.