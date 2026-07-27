Два человека погибли и пять пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону во время ночной воздушной атаки погибла супружеская пара. Еще пять человек пострадали, в том числе подросток. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, один пострадавший получил медицинскую помощь на месте. Четверо раненых госпитализированы.
Господин Слюсарь добавил, что разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова-на-Дону. В нескольких местах падения БПЛА начались пожары, в том числе на территории частного предприятия и складских сооружений.
Кроме того, пожары начались в нескольких частных домах. Рядом с домами загорелись автомобили. По словам губернатора, почти все пожары потушены. Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 кв. м. Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении.
Ростов-на-Дону и Ростовская область регулярно подвергаются атакам беспилотников. Зафиксированы случаи, когда обломки сбитых дронов попадали в многоэтажные и частные дома, вызывая возгорания и повреждения. Ранее в Ростове-на-Дону вводили режим чрезвычайной ситуации в зонах поврежденных домов, а местные власти организовывали пункты временного размещения для эвакуированных жителей, а также работу комиссий для оценки ущерба и оказания материальной помощи пострадавшим.
В ходе предыдущих атак БПЛА количество поврежденных домов варьировалось: сообщалось о 10, 14, 15, 17 и даже 20 домах, а также о пожарах на промышленных объектах и в порту, где однажды пострадало судно. Отмечались случаи ранений среди мирного населения, в том числе детей. Иногда атаки БПЛА приводили к повреждениям окон, балконов, фасадов и кровли, а также автомобилей, припаркованных рядом с домами.