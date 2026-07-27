Два человека погибли и пять пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону во время ночной воздушной атаки погибла супружеская пара. Еще пять человек пострадали, в том числе подросток. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, один пострадавший получил медицинскую помощь на месте. Четверо раненых госпитализированы.

Господин Слюсарь добавил, что разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова-на-Дону. В нескольких местах падения БПЛА начались пожары, в том числе на территории частного предприятия и складских сооружений.

Кроме того, пожары начались в нескольких частных домах. Рядом с домами загорелись автомобили. По словам губернатора, почти все пожары потушены. Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 кв. м. Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении.