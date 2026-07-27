Сирия работает над соглашением по безопасности с Израилем
Президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что Дамаск работает над соглашением по безопасности с Израилем при участии других государств. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera. Он выразил надежду, что сделка станет шагом к всеобъемлющему миру.
По словам сирийского президента, Сирия избегает любых столкновений с Израилем, а договоренности в сфере безопасности могут стать началом более широкого урегулирования кризиса.
Господин Аль-Шараа подтвердил, что Сирия не намерена вмешиваться в дела соседнего Ливана, на юге которого Израиль ведет бои с движением «Хезболла». Правительство Сирии обсуждает варианты помощи ливанским властям, добавил президент.
В апреле Ахмед аль-Шараа на дипломатическом форуме в Анталье заявил о намерении добиться соглашения по безопасности с Израилем, которое будет предусматривать уход израильских военных из южных районов Сирии. Если сделку удастся заключить, власти Сирии смогут обсудить занятые Израилем в 1973 году Голанские высоты.
Упомянутый в новости президент Сирии Ахмед аль-Шараа возглавляет переходное правительство страны после смены власти 8 декабря 2024 года, положившей конец десятилетиям политического доминирования семьи Асад. До захвата власти он возглавлял группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), которая выросла из сирийского крыла "Аль-Каиды" (признана в России террористической и запрещена). Санкции ООН против Ахмеда аш-Шараа, введенные в 2014 году за террористическую деятельность, были сняты в ночь на 7 ноября 2025 года в преддверии его визита в США для переговоров с президентом Дональдом Трампом.
Проект соглашения по безопасности между Сирией и Израилем, который курируют США, предполагает создание на юге Сирии буферной зоны, где будет ограниченное присутствие сирийских сил и запрет на тяжелую технику. Также Израиль требовал создания бесполетной зоны к юго-западу от Дамаска для сирийской авиации, при этом сохраняя право на перемещение для израильских ВВС. Однако переговоры по этому соглашению застопорились из-за позиции Турции, которая выступила против требования Израиля о создании сухопутного гуманитарного коридора в сирийскую провинцию Эс-Сувейда. Анкара опасалась, что Израиль использует этот коридор для поддержки курдских формирований на северо-востоке Сирии, являющихся противниками Турции.
США планировали разместить свой воинский контингент на авиабазе к югу от Дамаска для мониторинга соблюдения соглашения, что должно было стать историческим сдвигом в американском присутствии в Сирии, поскольку ранее их силы размещались только в неподконтрольных правительству северо-восточных и юго-восточных районах. Израиль, в свою очередь, заявил о намерении создать «стерильную зону безопасности» на юге Сирии, объясняя это заботой о собственной безопасности и необходимостью предотвратить попадание вооружений в «не те руки» после падения режима Асада. В конце 2024 года израильские сухопутные войска впервые с 1973 года вошли на сирийскую территорию, а министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил создание зоны безопасности.
Этот процесс региональной разрядки, включая примирение с Ираном и Сирией, а также урегулирование в Йемене, наблюдается и в более широких арабских мирах. Например, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман рассматривает разговоры о нормализации отношений с Израилем именно в рамках такого процесса.