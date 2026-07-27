Сирия работает над соглашением по безопасности с Израилем

Президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что Дамаск работает над соглашением по безопасности с Израилем при участии других государств. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera. Он выразил надежду, что сделка станет шагом к всеобъемлющему миру.

По словам сирийского президента, Сирия избегает любых столкновений с Израилем, а договоренности в сфере безопасности могут стать началом более широкого урегулирования кризиса.

Господин Аль-Шараа подтвердил, что Сирия не намерена вмешиваться в дела соседнего Ливана, на юге которого Израиль ведет бои с движением «Хезболла». Правительство Сирии обсуждает варианты помощи ливанским властям, добавил президент.

В апреле Ахмед аль-Шараа на дипломатическом форуме в Анталье заявил о намерении добиться соглашения по безопасности с Израилем, которое будет предусматривать уход израильских военных из южных районов Сирии. Если сделку удастся заключить, власти Сирии смогут обсудить занятые Израилем в 1973 году Голанские высоты.