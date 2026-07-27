В Севастополе ограничили подачу электричества

В Севастополе вынужденно ограничили подачу электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме»,— написал господин Развожаев.

Как добавил губернатор, на энергетических объектах введен особый режим. Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.