В Севастополе ограничили подачу электричества
В Севастополе вынужденно ограничили подачу электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме»,— написал господин Развожаев.
Как добавил губернатор, на энергетических объектах введен особый режим. Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
Ограничение подачи электричества в Севастополе, вызванное перегрузкой сетей за пределами региона, является вынужденной мерой для предотвращения аварий во всей энергосистеме. Подобные ситуации, когда из-за повышенной нагрузки на энергосистему возникают риски аварий и отключений, не являются редкостью. Например, в Краснодарском крае и других регионах Южного федерального округа уже вводились временные ограничения на электроснабжение из-за аномальной жары, что приводило к существенной нагрузке на энергосистему.
Значительное увеличение потребительских нагрузок, особенно в условиях экстремальных температур или активного использования электронагревательных приборов, часто становится причиной перегруза и аварийных ситуаций на электросетях, включая обрывы линий. В таких случаях энергоснабжающие организации вынуждены вводить веерные отключения для обеспечения стабильности системы и предотвращения её полного выхода из строя. Ранее, например, в Махачкале жители перекрывали дороги из-за продолжительных перебоев с электричеством, связанных с погодными условиями и перегрузом сетей.