При налете БПЛА на Белгород пострадали 12 человек

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Пострадали 12 жителей, в их числе двое детей, сообщил оперативный штаб региона.

«Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы»,— написано в сообщении оперштаба.

В нескольких квартирах многоквартирного дома начался пожар. Кроме того, загорелись более 15 припаркованных автомобилей. Частично разрушен частный дом. Также повреждено еще несколько многоквартирных домов.

В Белгороде сохраняется угроза повторной атаки БПЛА, добавили в оперштабе.