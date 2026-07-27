Турция направила в Эстонию пять истребителей для патрулирования Балтийского моря
Турция направила в Эстонию пять истребителей F-16 и 76 человек личного состава из 181-й истребительной эскадрильи (эскадрилья «Пантера») для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing).
Как сообщает турецкая газета Hurriyet, контингент будет нести службу с августа по ноябрь. Военнослужащие будут круглосуточно дежурить, чтобы реагировать на возможные нарушения воздушного пространства над Балтийским регионом.
В рамках миссии НАТО Baltic Air Policing истребители и экипажи круглосуточно патрулируют воздушное пространство стран Балтии. Миссия проводится с 2004 года, когда Эстония, Латвия и Литва вступили в альянс.
Эта миссия НАТО, известная как Baltic Air Policing, проводится с 2004 года, когда Эстония, Латвия и Литва вступили в альянс. Изначально это регулярные тренировочные полеты над странами Балтии, которые не имеют собственных систем ПВО. Воздушное пространство этих стран патрулируется истребителями НАТО, базирующимися, в частности, на эстонской авиабазе Эмари и литовской Шяуляй.
В последние годы НАТО увеличивает свое присутствие в регионе Балтийского моря, запуская различные миссии, такие как «Балтийский страж» (Baltic Sentry) и «Балтийский караул» для защиты подводной инфраструктуры из-за участившихся случаев повреждения кабелей и трубопроводов. Помимо этого, Североатлантический альянс наращивает военное присутствие на восточных рубежах. Россия, в свою очередь, расценивает это как попытку НАТО контролировать логистические пути и ограничивать российские грузоперевозки, что является прямой угрозой безопасности и экономике.