Цены на нефть падают после приостановки ударов США по Ирану

Биржевая стоимость нефти снижается после приостановки ударов США по Ирану, передает Bloomberg.

В начале торговой сессии цена на нефть марки Brent сначала упала примерно до $91 за баррель, а затем продолжила снижение до $86,8 за баррель (-6%). Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже $84 за баррель. Цена на европейский природный газ снизилась на 7,8%, до €58,7.

24 июля США впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану. По информации Axios, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился не наносить удары через несколько часов после того, как в Тегеран прибыла делегация из Омана. Источники издания добавили, что Оман и Иран близки к сделке по возобновлению работы Ормузского пролива.