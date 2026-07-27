Цены на нефть падают после приостановки ударов США по Ирану
Биржевая стоимость нефти снижается после приостановки ударов США по Ирану, передает Bloomberg.
В начале торговой сессии цена на нефть марки Brent сначала упала примерно до $91 за баррель, а затем продолжила снижение до $86,8 за баррель (-6%). Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже $84 за баррель. Цена на европейский природный газ снизилась на 7,8%, до €58,7.
24 июля США впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану. По информации Axios, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился не наносить удары через несколько часов после того, как в Тегеран прибыла делегация из Омана. Источники издания добавили, что Оман и Иран близки к сделке по возобновлению работы Ормузского пролива.
Снижение мировых цен на нефть – это стандартная реакция рынка на ослабление напряжённости в отношениях между Ираном и США. В прошлом обострения конфликтов, такие как массированные удары США по Ирану, приводили к росту цен на нефть Brent выше $80 за баррель, а в некоторых случаях даже до $100 и более. Военные действия или угроза блокировки Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, регулярно вызывали скачки котировок. Так, после начала операции США и Израиля против Ирана в феврале 2026 года, цены на нефть выросли с $65 до $100 за баррель. В марте 2026 года стоимость российско-европейской нефти Brent приближалась к $120 из-за ограничения движения танкеров по Ормузскому проливу.