Два человека погибли и пятеро пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки беспилотников погибли два человека — супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Раненым оказана медицинская помощь, одному пострадавшему с легкими ранениями - на месте. Еще четверо человек доставлены в больницу скорой медицинской помощи Ростова.

Константин Соловьев