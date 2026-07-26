ФК «Сочи» крупно переиграл «Арсенал»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 3-го тура Первой лиги на «Фиште» взял верх над тульским «Арсеналом». Игра завершилась со счетом 5:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В стартовом составе «барсов» произошли два изменения по сравнению с прошлым туром. С первых минут на поле вышли Павел Мелешин и Руслан Магаль. Место на последнем рубеже снова занял голкипер Александр Дегтев. Перед началом игры капитан южан Кирилл Заика получил памятную футболку за 200-й сыгранный матч в составе команды.

Счет в этом противостоянии открыли сочинцы в середине первого тайма. Руслан Магаль снабдил голевой передачей Михаила Игнатова, для которого этот забитый мяч оказался первым в нынешнем сезоне. Второй гол «Сочи» случился через шесть минут, когда Павел Мелешин нашел брешь в обороне туляков после розыгрыша углового. На исходе получаса игры Михаил Игнатов оформил дубль и сделал счет крупным.

В начале второго тайма Игнатов забил в третий раз в ворота «Арсенала». Незадолго до конца встречи вышедший на замену Захар Федоров поставил точку в матче. В итоге — победа «Сочи» со счетом 5:0. Это первый успех «барсов» в новом сезоне.

В следующем туре Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют 1-го августа на выезде против «Ленинградца». Будущий соперник занимает 16-е место в турнирной таблице.

Евгений Леонтьев