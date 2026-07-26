В «Ярославском АТП» назначили нового руководителя

Исполняющим обязанности директора АО «Ярославское АТП» (принадлежит правительству области) назначен Олег Головачев. Информация об этом отражена на сайте предприятия и в сервисах проверки контрагентов.

Олег Головачев ранее работал в «ПАТП-1», которое на тот момент принадлежало мэрии Ярославля. Он был заместителем директора по перевозкам, в 2022 году недолгое время являлся исполняющим обязанности директора предприятия. Затем работал в ООО «Транспорт Ярославии» (крупный перевозчик в сфере общественного транспорта) также заместителем директора по перевозкам.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в отношении предыдущего и. о. директора Ивана Рытова было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Антон Голицын