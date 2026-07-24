Экс-главу «Ярославского АТП» отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения бывшему и. о. гендиректора АО «Ярославское АТП» (принадлежит правительству региона) Ивану Рытову в виде домашнего ареста. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Фото: ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области»

Господина Рытова подозревают в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, а также в присвоении или растрате.

О задержании Ивана Рытова сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев 21 июля после того, как правительство области и профильное министерство выявили в действиях гендиректора нарушения и направили материалы в правоохранительные органы.

По версии следствия, с апреля по начало июля господин Рытов давал своим подчиненным незаконные указания о подготовке служебных записок о выплате премий и поощрений. Затем он издавал приказы о вознаграждении работников. При этом необходимого согласования с советом директоров не проводилось.

«В результате преступных действий были выплачены премии и вознаграждения в сумме не менее 750 000 руб., которые работники вернули фигуранту после снятия со своих счетов»,— сообщали в СУ СК.

Алла Чижова