За полгода КБР посетили 934 тысячи туристов из 50 регионов России

За первые шесть месяцев 2026 года Кабардино-Балкарию посетили 934 тыс. туристов — на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили в правительстве республики.

Наиболее значительный рост зафиксирован в столице региона: Нальчик принял 95 тыс. гостей, что на 66% превышает показатель первой половины прошлого года.

Параллельно растет интерес к санаторно-курортному отдыху. За отчетный период лечение и оздоровление в республике прошли 27 тыс. человек — на 22,7% больше, чем годом ранее.

Сегодня Кабардино-Балкария принимает гостей из более чем 50 регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Мария Хоперская