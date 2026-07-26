В Анапе открыли мурал, посвященный Герою Советского Союза Дмитрию Калинину

В Анапе, на одном из многоэтажных домов на Супсехском шоссе появился мурал, посвященный посвященный Герою Советского Союза Дмитрию Калинину. В День Военно-Морского Флота России провели торжественную церемонию открытия стены памяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Власти Анапы напомнили, что капитан Дмитрий Калинин в ночь на 1 мая 1943 года высадился с разведгруппой в районе села Варваровка с заданием создать видимость крупного десанта. Разведчики обнаружили себя на рассвете и приняли бой с фашистами. Группа Калинина попала в окружение. В бою все участники десанта погибли. Дмитрий Калинин подорвал себя и подступивших гитлеровцев гранатой. В мае 1944 года капитану Калинину посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Память офицера и всех павших героев участники церемонии открытия мурала почтили минутой молчания.

Сергей Емельянов