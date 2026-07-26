В аэропортах Кубани днем 26 июля задерживаются свыше 40 рейсов

После снятия ограничений на прием и выпуск воздушных судов днем 26 июля в аэропортах Краснодарского края отмечаются задержки рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 13:15, на вылет задерживаются авирейсы в Москву (три борта), Санкт-Петербург (два борта), Архангельск, Нижний Новгород, Анталью, Стамбул, Казань, Самару, а также Екатеринбург, Сургут, Красноярск.

На прилет в Сочи задерживаются рейсы Санкт-Петербурга (два борта) и Москвы (три борта), а также из Уфы, Нижнего Новгорода, Нижневартовска, Оренбурга, Батуми, Владикавказа, Красноярска, Архангельска.

По данным онлайн-табло аэропорта Краснодара, на вылет задерживаются рейсы в Москву (три борта) и Анталью, а на прилет — из Антальи, Еревана, Москвы (два борта), Стамбула (два борта), Дубая и Екатеринбурга.

По информации онлайн-табло аэропорта Геленджика, на вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Самару. С опозданием в Геленджик прибудут самолеты из Самары и Москвы.

Сергей Емельянов