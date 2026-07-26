В Краснодаре из-за аварии без света остались более 40 улиц

В краевой столице более 40 улиц в Прикубанском и Западном округах остались без электричества из-за аварии на электросетях. Как сообщили в городском ЕДДС, причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В Прикубанском округе отключена 31 трансформаторная подстанция, в Западном округе – 10 трансформаторных подстанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Без света временно остались жители улиц Московской, Агрохимической, Ангарской, Ангарского проезда, Мокина, Шолохова, Елецкой, Жигулевской, Кухаренко, Абрикосовой, Виноградной, Компрессорной, Солнечной, Тополиной, Центральной, Шоссейной, Есенина, Мусоргского, Суздальской, Дунаевского, Прокофьева, Рахманинова, Алмазной, Алмазного переулка, Концевича, Чайковского и Шаляпина. В Западном округе без электричества остались улицы Буденного, Гоголя, Горького, Длинная, Калинина, Пашковская, Чапаева, Октябрьская, Длинная, Карасунская, Кирова, Красная, Кубанская Набережная, а также Рашпилевская, Фрунзе

На месте аварии специалисты проводятся восстановительные работы.

Сергей Емельянов