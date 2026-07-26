Пенсионерку из Кореновского района Кубани мошенники лишили всех сбережений

Жительнице Кореновского района поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником подразделения ФСБ по борьбе с терроризмом и рассказал о попытке несанкционированного списания средств с банковского счета. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, под предлогом сохранности денег на «безопасном счете» 70-летнюю женщину убедили снять со вклада 1 млн руб. и внести наличные через банкомат на указанный счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Через три дня злоумышленники позвонили снова, заявив, что под угрозой якобы находится другой счет потерпевшей. Пенсионерка сняла в отделении банка еще 550 тыс. рублей и перевела их через банкомат на «безопасный счет».

Далее злоумышленники, используя методы психологического давления, убедили женщину, что оставшиеся в доме деньги нужно проверить на подлинность и также перевести на «безопасный счет», иначе у детей пенсионерки якобы могут возникнуть проблемы с законом.

Женщина через банкомат внесла еще 400 тыс. руб. двумя транзакциями. После этого связь со злоумышленниками прервалась. В итоге потерпевшая перевела злоумышленникам порядка 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Лица, причастные к совершению этого преступления, разыскиваются правоохранителями.

Сергей Емельянов