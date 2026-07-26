Жительнице Белореченска грозит срок до 10 лет за организацию незаконной миграции

В следственном отделе ОМВД России по Белореченскому району Кубани находится в производстве уголовное дело, возбужденное в отношении 28-летней местной жительницы и ее 30-летнего знакомого из Адыгеи за организацию незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты в течение года организовывали незаконный въезд на территорию России иностранных граждан, а также лиц без гражданства, их пребывание и транзитный переезд. Злоумышленники предоставляли заведомо ложные данные для оформления и выдачи приглашений на въезд в Россию, фиктивно зарегистрировали в Белореченске четырех иностранцев.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Сергей Емельянов