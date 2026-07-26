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В акватории морпорта Сочи 26 июля будут слышны звуки стрельбы

В воскресенье 26 июля в 13:05, 17:50 и в 22:45 в акватории Морского порта Сочи состоятся учебные стрельбы. Об этом в своем официальном канале в Maх сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В 13:00 будет проведено речевое оповещение населения об учебных стрельбах.

Жителей и гостей курорта власти попросили сохранять спокойствие. Отработка действий военнослужащими являются залогом безопасности, сказано в сообщении.

Сергей Емельянов

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