Севастопольские спасатели эвакуировали упавшего со скалы туриста

Сотрудники спасательной службы Севастополя эвакуировали мужчину, упавшего со скалы в районе пляжа «Инжир». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отметил губернатор, в Спасательную службу Севастополя поступило сообщение о том, что на диком пляже мужчина оступился и скатился вниз по каменистому склону с высоты около 15 метров. Турист получил черепно-мозговую травму, а также ушибы и ссадины. Свидетели этого происшествия вызвали помощь.

На место инцидента оперативно выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Таврос».

Несмотря на темное время суток и волны на море, спасательный катер подошел на максимально близкое расстояние. Спасатели оказали пострадавшему мужчине первую помощь и на катере доставили в Балаклаву, где передали медикам.

Сергей Емельянов