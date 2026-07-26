На Кубани 26 июля ожидаются грозовые дожди

Над территорией Краснодарского края 26 июля синоптическая ситуация в атмосфере будет сформирована под влиянием тыловой части циклона, его центр медленно поднимается к северу из Низовий Волги. Об этом в своем Телегарм-канале сообщил ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По оценкам синоптика, в крае ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные грозы, которые будут сопровождаться понижением температуры.

«Температура воздуха — +24…26 °С. Ветер юго-западный — 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что около нормы», — сообщил Михаил Леус в своих соцсетях.

По прогнозам синоптика, в понедельник 27 июля, ночная температура достигнет +17…19 °С, а днем ожидается сухая и ясная погода при температуре +29…31 °С.

Сергей Емельянов