Девять поездов дальнего следования отправятся из Краснодарского края с задержкой

Девять пассажирских составов в воскресенье 26 июля отправятся с начальных станций, расположенных на побережье Черного моря Краснодарского края, с задержкой в несколько часов. Задержки вызваны ударом стихии накануне в Ростовской области, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе ФПК, поезд № 503 сообщением Анапа – Уфа стартует со станции Анапа не ранее 11.00 вместо 9.50. Поезд № 155 сообщением Анапа – Москва отправится со станции Анапа не ранее 12.00 вместо 10.05. Поезд № 232, следующий по маршруту Ейск – Москва, стартует со станции Ейск не ранее 12.00 вместо 10.03. Поезд № 460 Адлер – Тамбов отправится со станции Адлер не ранее 13.30 вместо 9.30, а пассажирский поезд № 126 сообщением Новороссийск – Москва отправится со станции Новороссийск в 16.30 вместо 14.20.

Пассажирский поезд № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург отправится со станции Кисловодск не ранее 17.00 вместо 13.49. Поезд №38 сообщением Сириус – Нижний Новгород отправится со станции Сириус не раньше 17.30 вместо 14.54. Поезд № 578 Сириус – Челябинск стартует со станции Сириус не раньше 18.00 вместо 13.44, а поезд № 84 сообщением Адлер – Москва отправится в пусть со станции Адлер в 18.00 вместо 14.46.

Пассажирам и далее будут сообщать обо всех изменениях.

Сергей Емельянов