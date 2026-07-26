В Новороссийске утром 26 июля топливо отпускают 25 АЗС

По состоянию на утро 26 июля в Новороссийске отпускают горючее 25 автозаправочных станций. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На всех АЗС по решению владельцев введены ограничения. Горючее отпускают только в топливные баки, и не более 20 – 60 литров на один автомобиль.

Как сообщается, АИ-95 есть в наличии на 15 автозаправках, АИ-92 — на 22 АЗС, дизельное топливо есть на 10 АЗС. АИ-100 в наличии нет.

При этом АЗС в Цемдолине на улице Ленина («Роснефть» рядом с развязкой) и на Сухумском шоссе («Лукойл») отпускают топливо только для спецтранспорта и по топливным картам. Власти попросили граждан воздержаться от посещения этих заправок. Еще восемь АЗС топливо временно не отпускают.

Для обеспечения сельскохозяйственной безопасности местным сельхозпроизводителям определили место для отпуска ГСМ в специально отведенное время, гвоорится в сообщении.

Власти просят жителей не закупать топливо впрок. Это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей.

Сергей Емельянов