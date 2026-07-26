В КубГУ конкурс на юрфак в 2026 году составил 600 заявлений на бюджетное место

В этом году в Кубанском государственном университете (КубГУ) конкурс на юридический факультет (направление — юриспруденция), по данным на 23 июля, составляет 200,6 заявлений на место. Но если оценить конкурс только на основные бюджетные места, без учета выделенных квот, то на юриспруденцию количество заявлений на место составляет около 600. Такие данные «Ъ-Кубань» привел проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию вуза Семен Кустов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.kubsu.ru Фото: www.kubsu.ru

Как рассказал господин Кустов, на направление судебной и прокурорской деятельности юридического факультета конкурс составляет 105,6 заявлений на место, на направление правового обеспечения национальной безопасности — 69,1 заявлений на место.

Конкурс на экономический факультет (направление экономической безопасности) в этом году, по данным на 23 июля, составляет 203 заявления на место. На факультет истории, социологии и международных отношений (международные отношения) —128,2 заявлений на место.

По данным Семена Кустова, средний конкурс по вузу составляет 21,35 заявлений на место на 23 июля. В этот же день год назад конкурс был 16,92 заявления на место.

«Стоимость обучения в КубГУ для студентов вуза (2-й и последующие курсы) в 2026/2027 учебном году увеличилась в соответствии с официальным уровнем инфляции (то есть, на 4%), предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Изменение стоимости произошло на всех направления подготовки и специальностях, по всем формам обучения», — прокомментировал проректор.

Как пояснил Семен Кустов, в условиях текущей экономической ситуации и ограничения платного приема, в вузе было принято решение о применении в 2026 году единого коэффициента при установлении стоимости обучения. При этом вуз разделяет направления по затратности образовательного процесса и востребованности, что приводит в ряде случаев к существенной разнице в стоимости обучения между разными программами.

Андрей Николаев